The National Interest рассказал о российском комплексе ПВО, аналогов которому нет у США

Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь–С», по данным издания The National Interest, является наиболее подходящим оружием для отражения воздушных атак с использованием беспилотников, аналогов которому нет у Соединённых Штатов.

«Армия США не обладает системами ПВО хотя бы отдалённо напоминающими возможности «Панцирь–С», — говорится в тексте.

Отсутствие у Соединённых Штатов ПВО ближнего радиуса действия объясняется тем, что американские наземные войска рассчитывают, что ВВС страны защитят их от возможной воздушной угрозы.

Отмечается, что комплекс построен на шасси грузовика и несёт вооружение из 12 зенитных ракет и двух 30-миллиметровых пушек, каждая из которых может делать до 40 выстрелов в секунду.

В декабре эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с ФАН прокомментировал перехват российскими ПВО ракет боевиков, запущенных по базе Хмеймим.