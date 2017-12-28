Эксперт оценил перехват российскими ПВО запущенных по базе Хмеймим ракет боевиков
«На пути следования ракет находится горная гряда, которая снижает дальность обнаружения целей. К великому сожалению, не всегда складки местности обеспечивают надёжное прикрытие. В этой ситуации они даже вызвали дополнительные трудности для определения и уничтожения», — заявил Кошкин.
По его словам, российские военные, несмотря на географические и тактические сложности, смогли справиться с задачей и показать, что Хмеймим прикрыт надёжным «Панцирем».
Эксперт также отметил, что отечественный зенитный ракетно-пушечный комплекс вновь подтвердил свои высокие характеристики.
Кроме того, как считает Кошкин, данная атака показала отчаяние террористов, лишившихся из-за ударов ВКС России и наступления правительственной армии Сирии значительных территорий.
Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал в беседе с НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.