Эксперт оценил перехват российскими ПВО запущенных по базе Хмеймим ракет боевиков

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал в беседе с ФАН перехват российскими ПВО ракет боевиков, запущенных по базе Хмеймим.

«На пути следования ракет находится горная гряда, которая снижает дальность обнаружения целей. К великому сожалению, не всегда складки местности обеспечивают надёжное прикрытие. В этой ситуации они даже вызвали дополнительные трудности для определения и уничтожения», — заявил Кошкин.

По его словам, российские военные, несмотря на географические и тактические сложности, смогли справиться с задачей и показать, что Хмеймим прикрыт надёжным «Панцирем».

Эксперт также отметил, что отечественный зенитный ракетно-пушечный комплекс вновь подтвердил свои высокие характеристики.

Кроме того, как считает Кошкин, данная атака показала отчаяние террористов, лишившихся из-за ударов ВКС России и наступления правительственной армии Сирии значительных территорий.

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