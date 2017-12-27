СМИ: Российские ПВО в Сирии перехватили запущенные по базе Хмеймим ракеты боевиков

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Средства ПВО России в Сирии перехватили две ракеты боевиков, запущенные по российской военной базе Хмеймим, сообщает Al Masdar News.

Отмечается, что террористы запустили ракеты в сторону авиабазы из города Бдама, который находится в провинции Идлиб.

При этом обе ракеты были сбиты пушечным и ракетным огнём из ЗРПК «Панцирь-С1», говорится в сообщении. В настоящее время вертолёты ВВС России патрулируют район, откуда была проведена атака.

Ранее ФАН сообщало, что российские наблюдатели в Сирии зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня.

Также стало известно, что Россия приступила к формированию постоянной группировки в Тартусе и Хмеймиме.

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