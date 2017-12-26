Россия приступила к формированию постоянной группировки в Тартусе и Хмеймиме
Постоянную группировку российских военнослужащих начали формировать в пункте материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и на авиабазе Хмеймим, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
- Российские самолёты на авиабазе Хмеймим
- РИА Новости
«На прошлой неделе Верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме. Мы приступили к формированию постоянной группировки там», — сказал глава Минобороны.
Кроме того, Шойгу выразил благодарность парламенту за ратификацию соглашений.
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