Россия зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии за сутки

Российские наблюдатели в Сирии зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня, сообщает ФАН.

Из информационного бюллетеня Министерства обороны России следует, что обстановка в зонах деэскалации признана стабильной.

Российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии за сутки обнаружила нарушения прекращения боевых действий в провинциях Хомс (1), Латакия (1) и Алеппо (7).

Турецкие наблюдатели рассказали о нарушениях в провинциях Дамаск (1) и Идлиб (2).

Ранее сообщалось, что Россия приступила к формированию постоянной группировки в Тартусе и Хмеймиме.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.