Эксперт прокомментировал заявления о российском комплексе «Панцирь–С»

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Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский оценил комментарии американских военных специалистов о российском зенитном ракетно-пушечном комплексе «Панцирь-С», сообщает НСН.

По словам эксперта, плюсы данного оружия в том, что оно способно обнаруживать беспилотники с помощью не только радиолокационной станции, но и оптико-электронной системы, которая работает в видимом, инфракрасном и тепловизионном диапазонах.

«И особенность ещё в том, что комплекс универсальный, оснащён ракетами и автоматическими пушками. Он может поражать беспилотные летательные аппараты с помощью боеприпасов, автоматических пушек, что, конечно, на порядок дешевле, чем использовать для этого дорогостоящие зенитные ракеты», — отметил Мураховский.

Ранее эксперт Центра военно‐политической журналистики Владимир Орлов прокомментировал в беседе с телеканалом «360» испытания нового украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2».

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