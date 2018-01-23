Шойгу заявил о готовности России поделиться с партнёрами опытом применения военной техники

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Россия готова поделиться с партнёрами опытом применения своей техники и вооружения в Сирии при борьбе с терроризмом, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Прежде всего, это, конечно, наша боевая авиация, техника и оружие Сухопутных войск, Сил специальных операций и на отдельном месте российские системы ПВО. Речь идёт не только о таких комплексах, как «Панцирь», которые применялись в Сирии, но и о зенитных ракетных системах С-300 и С-400», — приводит его слова РИА Новости.

Он также отметил, что «без обсуждения вопросов приобретения российского вооружения сегодня не обходятся ни одни наши встречи или переговоры с зарубежными коллегами из любых регионов мира».

Ранее Шойгу рассказал, что Москва ведёт переговоры с несколькими государствами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии по возможности продажи зенитных ракетных систем С-400.

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