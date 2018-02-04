Аварийные службы Москвы работают в усиленном режиме в связи с непогодой

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Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Twitter призвал жителей столицы быть осторожнее из-за аномальной погоды.

«В результате аномальной погоды начинается обледенение деревьев. Необходимо быть осторожнее», — говорится в тексте сообщения.

При этом Собянин отметил, что столичные аварийные службы работают в усиленном режиме.

«Аварийные службы работают в усиленном режиме. Из-за снега и льда уже упали семь деревьев, и, похоже, это только начало», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в субботу на базовой метеостанции на ВДНХ выпало 14 мм осадков в эквиваленте воды, что стало рекордом для 3 февраля.

17 января ФАН сообщало, что снегопад в Новосибирской области побил рекорд 1919 года.

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