Власти Самары оснастят все школы города металлодетекторами

Власти установят металлодетекторы во всех школах Самары, об этом сообщила руководитель департамента образования городской администрации Лилия Галузина.

«В этом году мы закупаем металлодетекторы, которые будут установлены во всех школах с 1 марта. Всего 139 штук на общую сумму 16,5 млн рублей», — цитирует Галузину РИА Новости.

Она также отметила, что металлодетекторы уже есть в 40 школах города.

Ранее в Госдуме предложили оборудовать все школы рамочными металлодетекторами.

15 января в пермской школе произошла драка между подростками с применением холодного оружия. В результате инцидента пострадали 15 человек.