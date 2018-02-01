Власти Самары оснастят все школы города металлодетекторами

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Власти установят металлодетекторы во всех школах Самары, об этом сообщила руководитель департамента образования городской администрации Лилия Галузина.

«В этом году мы закупаем металлодетекторы, которые будут установлены во всех школах с 1 марта. Всего 139 штук на общую сумму 16,5 млн рублей», — цитирует Галузину РИА Новости.

Она также отметила, что металлодетекторы уже есть в 40 школах города.

Ранее в Госдуме предложили оборудовать все школы рамочными металлодетекторами.

15 января в пермской школе произошла драка между подростками с применением холодного оружия. В результате инцидента пострадали 15 человек.

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