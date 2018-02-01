СК: в России число жалоб на врачебные ошибки за шесть лет возросло в три раза

Россияне стали в три раза больше жаловаться на врачебные ошибки по сравнению с показателями 2012 года, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Ещё в 2012 году в следственные органы СК России поступило 2100 таких обращений граждан, а в 2017 году это число увеличилось почти в три раза — до 6050», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что не по всем обращениям возбуждаются уголовные дела и проводятся процессуальные проверки.

«Так, например, из 2100 обращений в 2012 году возбуждено 311 уголовных дел, а в суд из них направлено 60, а в 2017 году из более чем шеститысячного потока жалоб возбуждено 1791 уголовное дело, из них в суд направлено 175», — заявила Петренко.

Ранее в СК заявили, что комментарии посторонних людей, не знающих материалов уголовного дела врача-гематолога Елены Мисюриной, неэтичны и провоцируют недоверие россиян к медицинской системе.

В Тюмени, как передавал URA.RU, была организована проверка после смерти 74-летнего мужчины, пришедшего на приём к терапевту в поликлинику.