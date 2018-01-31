Скворцова заявила о снижении смертности в России до минимума за 25 лет

Короткая ссылка
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что показатели смертности в 2017-м сопоставимы с показателями 1992 года, после которого они начали расти.
Скворцова заявила о снижении смертности в России до минимума за 25 лет
  • Вероника Скворцова
  • РИА Новости

«Последний раз такой низкий уровень смертности в истории нашей страны был 25 лет назад — в 1992 году (с 1993-го смертность начала стремительно повышаться)», — приводит её слова ТАСС.

Накануне Скворцова сообщила, что в 2017 году смертность снизилась на 4% по сравнению с 2016-м.

Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал НСН, каким образом можно бороться с демографическим спадом.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru