Скворцова заявила о снижении смертности в России до минимума за 25 лет
- Вероника Скворцова
- РИА Новости
«Последний раз такой низкий уровень смертности в истории нашей страны был 25 лет назад — в 1992 году (с 1993-го смертность начала стремительно повышаться)», — приводит её слова ТАСС.
Накануне Скворцова сообщила, что в 2017 году смертность снизилась на 4% по сравнению с 2016-м.
Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал НСН, каким образом можно бороться с демографическим спадом.