Скворцова заявила о снижении смертности в России до минимума за 25 лет

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что показатели смертности в 2017-м сопоставимы с показателями 1992 года, после которого они начали расти.

«Последний раз такой низкий уровень смертности в истории нашей страны был 25 лет назад — в 1992 году (с 1993-го смертность начала стремительно повышаться)», — приводит её слова ТАСС.

Накануне Скворцова сообщила, что в 2017 году смертность снизилась на 4% по сравнению с 2016-м.

Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал НСН, каким образом можно бороться с демографическим спадом.