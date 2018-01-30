Глава Минздрава сообщила о снижении смертности в России в 2017 году

В 2017 году на 4% по сравнению с 2016-м снизилась общая смертность в России. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании комитета Совета Федерации.

«По данным за 12 месяцев прошедшего года, смертность уже составила 13,4 на тысячу. Напоминаю, что год назад было 13,9. Таким образом, очень существенное снижение, почти на 4% во всех возрастных группах», — цитирует Скворцову РИА Новости.

Она отметила, что на 16% уменьшилась материнская смертность, в 33 регионах страны данный показатель нулевой.

Ранее «Газета.Ru» передавала, что в России в 2017 году снизилась рождаемость.