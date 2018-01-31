По факту ДТП под Ростовом возбуждено уголовное дело
«Полиция возбудила дело по ст. 264 ч. 5 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), ход расследования прокуратура области взяла на контроль», — сообщили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал доследственную проверку по факту опрокидывания автобуса в кювет в Ростовской области. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением.
Также URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.