По факту ДТП под Ростовом возбуждено уголовное дело

МВД возбудило уголовное дело по факту произошедшего в Белокалитвенском районе Ростовской области ДТП с участием автобуса, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

«Полиция возбудила дело по ст. 264 ч. 5 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), ход расследования прокуратура области взяла на контроль», — сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал доследственную проверку по факту опрокидывания автобуса в кювет в Ростовской области. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением.

Также URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.