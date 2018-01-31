По факту ДТП под Ростовом возбуждено уголовное дело

Короткая ссылка
МВД возбудило уголовное дело по факту произошедшего в Белокалитвенском районе Ростовской области ДТП с участием автобуса, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

«Полиция возбудила дело по ст. 264 ч. 5 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), ход расследования прокуратура области взяла на контроль», — сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал доследственную проверку по факту опрокидывания автобуса в кювет в Ростовской области. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением. 

Также URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru