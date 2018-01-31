Четыре человека погибли в результате ДТП в Ростовской области

По меньшей мере четыре человека погибли, включая ребёнка, в результате ДТП с участием автобуса в Белокалитвинском районе Ростовской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что в ходе происшествия также пострадали 13 человек.

«В 04:00 поступила информация, что в Белокалитвинском районе перевернулся рейсовый автобус, ехавший по маршруту Саратов — Ростов. В результате ДТП четыре человека погибли, среди них один ребёнок трёх лет», — заявил собеседник.

Как уточняется на сайте МЧС, к ликвидации последствий ДТП привлечены более 35 человек, задействовано 13 единиц техники.

Ранее издание Inforeactor передавало, что в ХМАО столкнулись грузовой автомобиль и МАЗ, погибли два человека.