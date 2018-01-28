Источник: один человек погиб в результате ДТП в Самарской области

Один человек погиб и восемь пострадали в результате столкновения трёх машин в Самарской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Погиб один человек, госпитализированы восемь человек», — заявил собеседник.

Отмечается, что в настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее издание Inforeactor передавало, что в ХМАО столкнулись грузовой автомобиль и МАЗ, погибли два человека.