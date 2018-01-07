Источник: пять человек пострадали в результате аварии в Балашихе
Пять человек получили травмы в результате ДТП в подмосковной Балашихе.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Отмечается, что люди пострадали при столкновении маршрутного такси с легковым автомобилем.
«На пятом километре федеральной автодороги М7 «Волга» в Балашихе столкнулись маршрутный микроавтобус и легковушка. По предварительным данным, пострадали пять человек», — заявил собеседник.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.
Ранее издание Inforeactor сообщало, что в ХМАО столкнулись грузовой автомобиль и МАЗ. Погибли два человека.
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