Источник: пять человек пострадали в результате аварии в Балашихе

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Пять человек получили травмы в результате ДТП в подмосковной Балашихе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Отмечается, что люди пострадали при столкновении маршрутного такси с легковым автомобилем.

«На пятом километре федеральной автодороги М7 «Волга» в Балашихе столкнулись маршрутный микроавтобус и легковушка. По предварительным данным, пострадали пять человек», — заявил собеседник.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. 

Ранее издание Inforeactor сообщало, что в ХМАО столкнулись грузовой автомобиль и МАЗ. Погибли два человека.

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Общество Происшествия
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