В Приморье междугородный автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой

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Междугородный автобус столкнулся с иномаркой в Приморском крае, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

По предварительным данным, ДТП произошло на городской улице в городе Находке.

Водитель автобуса потерял управление и выехал на встречную полосу, где протаранил легковую машину.

Пострадавших нет. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку для выяснения обстоятельств ДТП.

Ранее Nation News сообщало, что в Карелии столкнулись школьный автобус и лесовоз.

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