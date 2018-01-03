В Приморье междугородный автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой

Междугородный автобус столкнулся с иномаркой в Приморском крае, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

По предварительным данным, ДТП произошло на городской улице в городе Находке. Водитель автобуса потерял управление и выехал на встречную полосу, где протаранил легковую машину. Пострадавших нет. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку для выяснения обстоятельств ДТП. Ранее Nation News сообщало, что в Карелии столкнулись школьный автобус и лесовоз.