Источник сообщил о десяти погибших в результате ДТП в ХМАО

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Десять человек погибли в результате ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В Нягани столкнулись два легковых автомобиля, погибли десять человек, включая четверых детей», — сказал источник.

Он пояснил, что произошло лобовое столкновение двух автомобилей.

Как отмечается, водитель одной из легковушек мог не справиться с управлением. 

Ранее Inforeactor сообщал, что в ХМАО столкнулись грузовой автомобиль и МАЗ. Погибли два человека.

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