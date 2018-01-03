Источник сообщил о десяти погибших в результате ДТП в ХМАО

Десять человек погибли в результате ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В Нягани столкнулись два легковых автомобиля, погибли десять человек, включая четверых детей», — сказал источник.

Он пояснил, что произошло лобовое столкновение двух автомобилей.

Как отмечается, водитель одной из легковушек мог не справиться с управлением.

Ранее Inforeactor сообщал, что в ХМАО столкнулись грузовой автомобиль и МАЗ. Погибли два человека.