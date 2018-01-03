Источник сообщил о десяти погибших в результате ДТП в ХМАО
Десять человек погибли в результате ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«В Нягани столкнулись два легковых автомобиля, погибли десять человек, включая четверых детей», — сказал источник.
Он пояснил, что произошло лобовое столкновение двух автомобилей.
Как отмечается, водитель одной из легковушек мог не справиться с управлением.
Ранее Inforeactor сообщал, что в ХМАО столкнулись грузовой автомобиль и МАЗ. Погибли два человека.
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