Доследственная проверка начата после ДТП с автобусом в Ростовской области

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По факту ДТП с автобусом в Белокалитвинском районе Ростовской области проводится доследственная проверка.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя управления Галину Гагалаеву.

«Сотрудники выехали на место, проводится проверка (доследственная. — RT)», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате ДТП в Ростовской области. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением.

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Общество Происшествия
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