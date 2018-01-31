Доследственная проверка начата после ДТП с автобусом в Ростовской области

По факту ДТП с автобусом в Белокалитвинском районе Ростовской области проводится доследственная проверка.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя управления Галину Гагалаеву.

«Сотрудники выехали на место, проводится проверка (доследственная. — RT)», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате ДТП в Ростовской области. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением.