В полиции рассказали о причине ДТП в Ростовской области с участием автобуса
Как сообщается на сайте ведомства, водитель транспортного средства не справился с управлением.
«50-летний водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет. В результате ДТП погибли четыре человека, среди них — один несовершеннолетний», — указывается в заявлении.
По данным МВД, в ходе происшествия восемь человек были госпитализированы, всего в салоне находился 31 пассажир.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате ДТП в Ростовской области.