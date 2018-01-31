В полиции рассказали о причине ДТП в Ростовской области с участием автобуса

Правоохранительные органы сообщили о причине ДТП в Ростовской области, в результате которого опрокинулся автобус и погибли четыре человека, включая ребёнка.

Как сообщается на сайте ведомства, водитель транспортного средства не справился с управлением.

«50-летний водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет. В результате ДТП погибли четыре человека, среди них — один несовершеннолетний», — указывается в заявлении.

По данным МВД, в ходе происшествия восемь человек были госпитализированы, всего в салоне находился 31 пассажир.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате ДТП в Ростовской области.