Число пострадавших при пожаре на турбазе на Ольхоне увеличилось до семи

Министерство здравоохранения Иркутской области сообщило, что число пострадавших в результате пожара на турбазе в посёлке Хужир на байкальском острове Ольхон возросло до семи.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«По предварительной информации, было всего пять пострадавших, но за медицинской помощью обратились ещё двое», — заявили в министерстве.



Как пишет газета «Известия», пятеро пострадавших отправлены вертолётом в Иркутск.

Ранее сообщалось, что в результате пожара на туристической базе на острове Ольхон погибли два человека, ещё пять пострадали.