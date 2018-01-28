Вследствие пожара на турбазе на острове Ольхон пострадали пять человек
Отмечается, что четверо пострадавших являются гражданами Южной Кореи.
«По предварительным данным, пострадали пять человек. Четверо из них — граждане Южной Кореи, они получили травмы конечностей и позвоночника при попытке спастись от огня», — сообщила Шкурская.
Также сообщается о пострадавшей в результате произошедшего местной жительнице, которая получила сильные ожоги.
По словам Шкурской, на место происшествия был направлен вертолёт санавиации.
По данным агентства, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае при пожаре в доме погибли пять человек.