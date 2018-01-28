Вследствие пожара на турбазе на острове Ольхон пострадали пять человек

В результате пожара на туристической базе, располагающейся на байкальском острове Ольхон, пострадали пять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава Иркутской области Татьяну Шкурскую.

Отмечается, что четверо пострадавших являются гражданами Южной Кореи.

«По предварительным данным, пострадали пять человек. Четверо из них — граждане Южной Кореи, они получили травмы конечностей и позвоночника при попытке спастись от огня», — сообщила Шкурская.

Также сообщается о пострадавшей в результате произошедшего местной жительнице, которая получила сильные ожоги.

По словам Шкурской, на место происшествия был направлен вертолёт санавиации.

По данным агентства, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае при пожаре в доме погибли пять человек.