В Пермском крае при пожаре в доме погибли пять человек

Возгорание дома и бани произошло в посёлке Ильинский. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС по Пермскому краю.

«Возгорание локализовано в 1:38, ликвидировано в 2:00. В результате пожара сгорела баня и веранда дома», — говорится в сообщении.

По данным краевого СУ СК, в результате инцидента погибли пять человек, в том числе, трое детей.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — подчеркнули в ведомстве.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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