В Пермском крае при пожаре в доме погибли пять человек
«Возгорание локализовано в 1:38, ликвидировано в 2:00. В результате пожара сгорела баня и веранда дома», — говорится в сообщении.
По данным краевого СУ СК, в результате инцидента погибли пять человек, в том числе, трое детей.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — подчеркнули в ведомстве.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге ликвидировали крупный пожар на одном из рынков.