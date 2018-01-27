В Екатеринбурге ликвидировали крупный пожар на одном из рынков

На Новомосковском рынке в Екатеринбурге произошёл пожар, площадь возгорания составила порядка 650 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС по Свердловской области.

«Для борьбы с огнём были созданы три боевых участка. Пока одни огнеборцы тушили очаг пожара, другие работали на кровле здания и на защите другой части горевшего павильона от распространения огня», — приводит сообщение ведомства URA.RU.

Отмечается, что на тушение пожара потребовалось более пяти часов, открытое горение ликвидировали в 00:15 (22:15 мск).

В настоящее время выясняется причина возгорания.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге горит Новомосковский рынок.

Также Nation News передавал, что названа возможная причина пожара в петербургском автосервисе, где сгорели 84 машины.