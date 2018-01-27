В Екатеринбурге ликвидировали крупный пожар на одном из рынков
«Для борьбы с огнём были созданы три боевых участка. Пока одни огнеборцы тушили очаг пожара, другие работали на кровле здания и на защите другой части горевшего павильона от распространения огня», — приводит сообщение ведомства URA.RU.
Отмечается, что на тушение пожара потребовалось более пяти часов, открытое горение ликвидировали в 00:15 (22:15 мск).
В настоящее время выясняется причина возгорания.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге горит Новомосковский рынок.
Также Nation News передавал, что названа возможная причина пожара в петербургском автосервисе, где сгорели 84 машины.