Названа возможная причина пожара в петербургском автосервисе, где сгорели 84 машины
Инцидент произошёл в ночь на понедельник, 22 января, в Красногвардейском районе.
По данным экстренных служб, в гараже находилось не менее 100 легковых автомобилей. Сгорели 84 машины, включая Cadillac 1956 года.
Причину возгорания выясняют представители Госпожнадзора. По предварительной информации, пожар произошёл из-за халатности. Проводится проверка.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области за первые два дня 2018 года в частном секторе произошло десять пожаров.