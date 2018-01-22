Названа возможная причина пожара в петербургском автосервисе, где сгорели 84 машины

Стала известна возможная причина пожара в автосервисе на северо-востоке Санкт-Петербурга, сообщает Nation News.

Инцидент произошёл в ночь на понедельник, 22 января, в Красногвардейском районе.

По данным экстренных служб, в гараже находилось не менее 100 легковых автомобилей. Сгорели 84 машины, включая Cadillac 1956 года.

Причину возгорания выясняют представители Госпожнадзора. По предварительной информации, пожар произошёл из-за халатности. Проводится проверка.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области за первые два дня 2018 года в частном секторе произошло десять пожаров.