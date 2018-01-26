В Екатеринбурге горит Новомосковский рынок

Короткая ссылка
В Екатеринбурге произошёл пожар на Новомосковском рынке, сообщает URA.RU со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области Наталью Зырянову.

Информация о возгорании поступила в пятницу, 26 января, в 18:10. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что загорелся торговый павильон.

В тушении задействовано 18 машин, привлечено 60 сотрудников МЧС, уточнили в региональном ведомстве.

На рынке площадью 52 тыс. кв. м горит участок около 150 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет. Продавцы и посетители павильона эвакуировались. К месту пожара направлена дополнительная техника.

В декабре «Юга.ру» сообщал, что при пожаре в Адыгее погибли три человека.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Происшествия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru