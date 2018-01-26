В Екатеринбурге горит Новомосковский рынок
Информация о возгорании поступила в пятницу, 26 января, в 18:10. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что загорелся торговый павильон.
В тушении задействовано 18 машин, привлечено 60 сотрудников МЧС, уточнили в региональном ведомстве.
На рынке площадью 52 тыс. кв. м горит участок около 150 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет. Продавцы и посетители павильона эвакуировались. К месту пожара направлена дополнительная техника.
В декабре «Юга.ру» сообщал, что при пожаре в Адыгее погибли три человека.