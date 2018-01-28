В результате пожара в омском общежитии погибли пять человек

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В результате пожара в одном из общежитий в Омске погибли пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Омской области.

По факту произошедшего сотрудниками следственных органов проводится проверка.

«Сегодня (28 января. — RT) около 05:30 в посёлке Новоомский в пригороде Омска произошло возгорание пятиэтажного здания рабочего общежития...Во время пожара, по предварительным данным, погибли 5 человек, из них двое несовершеннолетних — 13 и 14 лет...», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что ещё семь человек пострадали в результате инцидента.

В настоящее время обсуждается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).

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