Площадь пожара на рынке в Екатеринбурге увеличилась до 600 квадратных метров

Площадь пожара на Новомосковском рынке в Екатеринбурге увеличилась до порядка 600 кв. м, сообщает URA.RU.

По информации ГУ МЧС по Свердловской области, на месте работают 19 единиц спецтехники и 63 человека.

Развёрнут штаб пожаротушения. Работа осложняется низким давлением в водопроводной сети, в связи с чем к рынку направлена дополнительная техника.

«Люди, находящиеся в павильоне, до прибытия пожарных самостоятельно покинули здание. Информация о пострадавших не поступала», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что на рынке площадью 52 тыс. кв. м горел участок около 150 кв. м.

Также Nation News сообщал, что названа возможная причина пожара в петербургском автосервисе, где сгорели 84 машины.