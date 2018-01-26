Площадь пожара на рынке в Екатеринбурге увеличилась до 600 квадратных метров

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Площадь пожара на Новомосковском рынке в Екатеринбурге увеличилась до порядка 600 кв. м, сообщает URA.RU.

По информации ГУ МЧС по Свердловской области, на месте работают 19 единиц спецтехники и 63 человека.

Развёрнут штаб пожаротушения. Работа осложняется низким давлением в водопроводной сети, в связи с чем к рынку направлена дополнительная техника.

«Люди, находящиеся в павильоне, до прибытия пожарных самостоятельно покинули здание. Информация о пострадавших не поступала», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что на рынке площадью 52 тыс. кв. м горел участок около 150 кв. м.

Также Nation News сообщал, что названа возможная причина пожара в петербургском автосервисе, где сгорели 84 машины.

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