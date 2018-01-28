В СК сообщили о двух погибших в результате пожара на турбазе на острове Ольхон

В результате пожара на туристической базе, располагающейся на байкальском острове Ольхон, погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Иркутской области.