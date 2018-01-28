В СК сообщили о двух погибших в результате пожара на турбазе на острове Ольхон
В результате пожара на туристической базе, располагающейся на байкальском острове Ольхон, погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Иркутской области.
«Найдены два тела, они сильно обгорели. Личности устанавливаются», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось о пяти пострадавших в результате произошедшего на турбазе на Байкале.
В декабре 2017 года издание «Юга.ру» передавало, что при пожаре в Адыгее погибли три человека.
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