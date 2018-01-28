В СК сообщили о двух погибших в результате пожара на турбазе на острове Ольхон

Короткая ссылка
В результате пожара на туристической базе, располагающейся на байкальском острове Ольхон, погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Иркутской области.

«Найдены два тела, они сильно обгорели. Личности устанавливаются», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших в результате произошедшего на турбазе на Байкале.

В декабре 2017 года издание «Юга.ру» передавало, что при пожаре в Адыгее погибли три человека.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru