В СК опровергли сообщения о проверке кинотеатра «Пионер» после показа фильма «Смерть Сталина»

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Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова заявила, что следственные органы не проводят проверку московского кинотеатра «Пионер» из-за показа фильма «Смерть Сталина». Об этом сообщает РИА Новости.

«По данному факту следственными органами ГСУ СК по Москве доследственная проверка не проводится», — уточнила она.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что сотрудники следственных органов начали проверку кинотеатра на экстремизм после показа фильма «Смерть Сталина», у которого Министерство культуры России 23 января отозвало прокатное удостоверение.

Правнук Иосифа Сталина — Яков Джугашвили — прокомментировал отзыв прокатного удостоверения у фильма.

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