В СК опровергли сообщения о проверке кинотеатра «Пионер» после показа фильма «Смерть Сталина»
«По данному факту следственными органами ГСУ СК по Москве доследственная проверка не проводится», — уточнила она.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что сотрудники следственных органов начали проверку кинотеатра на экстремизм после показа фильма «Смерть Сталина», у которого Министерство культуры России 23 января отозвало прокатное удостоверение.
Правнук Иосифа Сталина — Яков Джугашвили — прокомментировал отзыв прокатного удостоверения у фильма.