Патриарх Кирилл рассказал о своей обеспокоенности в связи с распространением криптовалют
Об этом сообщает Интерфакс.
По мнению патриарха, государство должно изучить данный вопрос, чтобы принять меры по защите населения от рисков, связанных с операциями с цифровой валютой.
«Последнее время в современном мире получили распространение так называемые криптовалюты, в частности биткоины. Многие люди закладывают и продают имущество, чтобы быстро обогатиться, скупая криптовалюты», — сказал он.
По его мнению, ажиотажный спрос на цифровую валюту провоцирует людей активно покупать её, «а потом вдруг биткоин рушится — люди понимают, что они ничего не выиграли, а проиграли, проиграли всё, что имели».
В связи с этим патриарх считает, что власти страны должны защитить людей от рисков и прямого обмана законодательно, а церковь обязана помочь справляться тем, кто «порабощён страстями».
Ранее экономист Михаил Делягин в беседе с НСН рассказал о будущем криптовалют.