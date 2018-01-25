Патриарх Кирилл рассказал о своей обеспокоенности в связи с распространением криптовалют

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что у него вызывает обеспокоенность популярность криптовалют.

Об этом сообщает Интерфакс.

По мнению патриарха, государство должно изучить данный вопрос, чтобы принять меры по защите населения от рисков, связанных с операциями с цифровой валютой.

«Последнее время в современном мире получили распространение так называемые криптовалюты, в частности биткоины. Многие люди закладывают и продают имущество, чтобы быстро обогатиться, скупая криптовалюты», — сказал он.

По его мнению, ажиотажный спрос на цифровую валюту провоцирует людей активно покупать её, «а потом вдруг биткоин рушится — люди понимают, что они ничего не выиграли, а проиграли, проиграли всё, что имели».

В связи с этим патриарх считает, что власти страны должны защитить людей от рисков и прямого обмана законодательно, а церковь обязана помочь справляться тем, кто «порабощён страстями».

Ранее экономист Михаил Делягин в беседе с НСН рассказал о будущем криптовалют.