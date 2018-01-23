Южная Корея запретила анонимные сделки в криптовалютах

В Южной Корее запретили использовать анонимные банковские счета для проведения криптовалютных транзакций.

Об этом сообщает CNBC.

Власти страны обосновали данное решение желанием пресечь использование виртуальных валют для противозаконной деятельности, в частности отмывания денег.

Владельцы анонимных кошельков с криптовалютами теперь должны привязывать их к банковским счетам для подтверждения личности.

Данное решение вступает в силу с 30 января.

Ранее экономист Михаил Делягин в беседе с НСН рассказал о будущем криптовалют.