Южная Корея запретила анонимные сделки в криптовалютах
В Южной Корее запретили использовать анонимные банковские счета для проведения криптовалютных транзакций.
Об этом сообщает CNBC.
Власти страны обосновали данное решение желанием пресечь использование виртуальных валют для противозаконной деятельности, в частности отмывания денег.
Владельцы анонимных кошельков с криптовалютами теперь должны привязывать их к банковским счетам для подтверждения личности.
Данное решение вступает в силу с 30 января.
Ранее экономист Михаил Делягин в беседе с НСН рассказал о будущем криптовалют.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.