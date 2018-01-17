Эксперт прокомментировал падение курса биткоина на 25%

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин прокомментировал падение курса биткоина на 25%, сообщает НСН.

Как отметил эксперт, криптовалюту покупают в основном те специалисты, которые верят в будущее таких денежных средств и считают, что лучше приобрести сейчас побольше по низкому курсу.

«Те, кто играет на более длинные позиции, спокойно переживают такие взлёты и падения», — рассказал Припачкин.

По его словам, если посмотреть статистику за последний год с небольшим, то пила «вверх-вниз» всё равно приводила к росту курса.

В декабре эксперт РАНХиГС при президенте России экономист Владислав Гинько прокомментировал в беседе с Inforeactor снижение курса биткоина.