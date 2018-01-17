В Еврокомиссии заявили, что внимательно следят за ситуацией с биткоином

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Еврокомиссия внимательно следит за развитием ситуации с сфере криптовалют. Об этом на брифинге заявила представитель ЕК Ванесса Мок.

«Мы очень-очень внимательно следим за развитием (ситуации. — RT) в сфере биткоина, криптовалют, и, конечно, по очевидным причинам в последние недели она привлекла повышенное внимание», — приводит РИА Новости слова Мок.

По её словам, в этой сфере имеются «явные риски для инвесторов и потребителей», которые связаны с волатильностью цены.

«Виртуальные валюты — это не настоящие валюты. Это значит, что биткоин не гарантирован никакой страной или эмитентом, его стоимость определяется спросом и предложением», — заключила она.

Ранее стало известно, что курс криптовалюты биткоин опустился ниже $10 тыс.

Экономист Михаил Делягин в беседе с НСН рассказал о будущем криптовалют. 

Подробнее — в материале RT.

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