В Госдуме заявили, что на Украине откроют три участка для голосования на выборах президента России

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал, что на Украине будут открыты всего три участка для голосования на выборах президента России.

«На Украине всего три участка, значит, там наши люди не проголосуют. Проблема в Прибалтике, где пока не решён вопрос с официальным открытием участков», — приводит Интерфакс слова Водолацкого.

Депутат добавил, что всего за рубежом будет открыто 370 участков для голосования.

Ранее стало известно, что ЦИК России не пригласит наблюдателей от Центризбиркома Украины на выборы президента, которые состоятся в марте 2018 года.