Источник: более 150 иностранных парламентариев будут наблюдателями на выборах в России

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Более 150 парламентариев из стран Европы, Африки, Южной Америки и Азии могут быть наблюдателями на выборах президента России в марте 2018 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в парламентских кругах.

Отмечается, что часть депутатов посетят избирательные участки в Крыму.

«Будут политики самого разного спектра: левые, правые, центристы. Они будут наблюдать за избирательным процессом во всех регионах страны, включая Крым, куда поедет около десяти парламентариев», — рассказал один из собеседников издания.

По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, данная инициатива поспособствует объективному отражению хода президентских выборов в России в иностранных СМИ.

По данным ЦИК, общее число наблюдателей на выборах в России может составить около 1 тыс. человек.

Ранее ФАН сообщало, что ЦИК вдвое увеличит число систем автоматического подсчёта голосов на президентских выборах.

Выборы главы государства в России пройдут 18 марта 2018 года.

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Выборы президента России — 2018
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