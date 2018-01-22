Источник: более 150 иностранных парламентариев будут наблюдателями на выборах в России
Отмечается, что часть депутатов посетят избирательные участки в Крыму.
«Будут политики самого разного спектра: левые, правые, центристы. Они будут наблюдать за избирательным процессом во всех регионах страны, включая Крым, куда поедет около десяти парламентариев», — рассказал один из собеседников издания.
По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, данная инициатива поспособствует объективному отражению хода президентских выборов в России в иностранных СМИ.
По данным ЦИК, общее число наблюдателей на выборах в России может составить около 1 тыс. человек.
Ранее ФАН сообщало, что ЦИК вдвое увеличит число систем автоматического подсчёта голосов на президентских выборах.
Выборы главы государства в России пройдут 18 марта 2018 года.