Роскомнадзор призвал СМИ строго соблюдать законодательство о выборах

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Роскомнадзор считает целесообразным обратить внимание СМИ на необходимость строгого соблюдения законодательства о выборах в связи с разворачивающейся предвыборной кампанией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с разворачивающейся кампанией по выборам президента России Роскомнадзор считает целесообразным обратить внимание СМИ на необходимость строгого соблюдения законодательства о выборах», — говорится в сообщении.

Ранее ФАН передавал, что ЦИК вдвое увеличит число систем автоматического подсчёта голосов на выборах 2018 года

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

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Выборы президента России — 2018 Политика
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