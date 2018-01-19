Роскомнадзор призвал СМИ строго соблюдать законодательство о выборах

Роскомнадзор считает целесообразным обратить внимание СМИ на необходимость строгого соблюдения законодательства о выборах в связи с разворачивающейся предвыборной кампанией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с разворачивающейся кампанией по выборам президента России Роскомнадзор считает целесообразным обратить внимание СМИ на необходимость строгого соблюдения законодательства о выборах», — говорится в сообщении. Ранее ФАН передавал, что ЦИК вдвое увеличит число систем автоматического подсчёта голосов на выборах 2018 года Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.