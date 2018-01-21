Песков выразил уверенность в убедительной победе Путина на выборах президента
«И конечно, несмотря на то, что по прошествии 18 лет нахождения на вершине власти Путин сейчас будет баллотироваться в президенты, я, как гражданин России, уверен, что он победит, и я надеюсь, что это будет такая, очередная убедительная победа», — приводит РИА Новости слова Пескова.
Пресс-секретарь добавил: «То, что он пользуется такой поддержкой населения, для мировой политики — это рекорд, и рекорд абсолютно беспрецедентный».
Также Песков добавил, что после мартовских выборов планирует остаться на государственной службе.
Выборы президента России пройдут 18 марта. Путин идёт на них как самовыдвиженец.
Ранее Песков заявил, что Путин не планирует брать отпуск до президентских выборов.