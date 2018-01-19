В Кремле заявили, что Путин не планирует брать отпуск до президентских выборов

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Президент России Владимир Путин не планирует брать отпуск до 18 марта, когда в стране пройдут президентские выборы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Президент не планирует. По закону он не обязан этого делать», — сказал Песков, отвечая на вопрос, намерен ли Путин брать отпуск до 18 марта.

Песков добавил, что у Путина есть чисто избирательные мероприятия, но их немного.

Ранее сообщалось, что избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина собрал более 1,5 млн подписей.

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Выборы президента России — 2018
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