Основатель первой российской ЧВК рассказал о работе компании

Основатель первой российской частной военной компании (ЧВК) офицер запаса Олег Криницын в интервью RT рассказал, чем занимается сформированная им «РСБ-Групп».

По его словам, компания, в частности, занимается предоставлением услуг по переобучению сотрудников ЧОП, полицейских и военнослужащих, а также проведением сухопутных операций.

«Третье направление — это сухопутные операции, которые сводятся к сопровождению конвоев, охране отдельных лиц и имущества компаний», — заявил Криницын.

Он также указал, что именно российские ЧВК могут позаимствовать у западных коллег.

«Первое, что необходимо перенять у западных коллег, — это система спасения военнослужащих... Второе — это временный иммунитет в первоначальный этап военной операции, которым должны наделяться сотрудники ЧВК», — заключил офицер.

Ранее сообщалось, что в Госдуму планируется внести законопроект, согласно которому предлагается легализовать деятельность частных военных компаний.

Полная версия интервью — в материале RT.