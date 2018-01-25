Основатель первой российской ЧВК рассказал о работе компании
По его словам, компания, в частности, занимается предоставлением услуг по переобучению сотрудников ЧОП, полицейских и военнослужащих, а также проведением сухопутных операций.
«Третье направление — это сухопутные операции, которые сводятся к сопровождению конвоев, охране отдельных лиц и имущества компаний», — заявил Криницын.
Он также указал, что именно российские ЧВК могут позаимствовать у западных коллег.
«Первое, что необходимо перенять у западных коллег, — это система спасения военнослужащих... Второе — это временный иммунитет в первоначальный этап военной операции, которым должны наделяться сотрудники ЧВК», — заключил офицер.
Ранее сообщалось, что в Госдуму планируется внести законопроект, согласно которому предлагается легализовать деятельность частных военных компаний.
Полная версия интервью — в материале RT.