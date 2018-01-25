Основатель первой российской ЧВК рассказал о работе компании

Короткая ссылка
Основатель первой российской частной военной компании (ЧВК) офицер запаса Олег Криницын в интервью RT рассказал, чем занимается сформированная им «РСБ-Групп».

По его словам, компания, в частности, занимается предоставлением услуг по переобучению сотрудников ЧОП, полицейских и военнослужащих, а также проведением сухопутных операций. 

«Третье направление — это сухопутные операции, которые сводятся к сопровождению конвоев, охране отдельных лиц и имущества компаний», — заявил Криницын.

Он также указал, что именно российские ЧВК могут позаимствовать у западных коллег.

«Первое, что необходимо перенять у западных коллег, — это система спасения военнослужащих... Второе — это временный иммунитет в первоначальный этап военной операции, которым должны наделяться сотрудники ЧВК», — заключил офицер.

Ранее сообщалось, что в Госдуму планируется внести законопроект, согласно которому предлагается легализовать деятельность частных военных компаний.

Полная версия интервью — в материале RT.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Армия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru