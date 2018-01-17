Военный эксперт прокомментировал планы внести в Госдуму законопроект о ЧВК

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с RT прокомментировал инициативу внести в Госдуму проект закона, легализующего деятельность частных военных компаний (ЧВК).

«Частные военные компании должны быть встроены в юридическое правовое поле. Если этого не произойдёт, деятельность ЧВК по-прежнему будет иметь вид какого-то криминала. Поэтому надо всё упорядочить. Тем более что частные военные компании — это не российское изобретение, а мировая тенденция», — заявил он.

По словам эксперта, надо сделать так, чтобы они были наёмными военнослужащими, выполняющими те или иные функции в интересах государства.

Литовкин также обратил внимание на то, что в настоящее время существует большое количество стран, нуждающихся в услугах частных военных компаний.

Ранее сообщалось, что в Госдуму в течение месяца планируется внести проект закона, согласно которому предлагается легализовать деятельность частных военных компаний.

Подробнее — в материале RT.