В прокуратуре назвали возможную причину взрыва газа в одном из жилых домов Екатеринбурга

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Прокуратура Свердловской области назвала возможную причину взрыва в одном из жилых домов Екатеринбурга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным МЧС, приведённым на сайте надзорного ведомства, причиной взрыва газа в одном из жилых домов Екатеринбурга мог стать перепад температур в баллонах.

Отмечается, что баллоны принадлежат владельцам одной из квартир, которые, по данным прокуратуры, в момент происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее стало известно, что в жилом доме в Екатеринбурге произошёл взрыв газа.

Сотрудники следственных органов Свердловской области начали проверку по факту произошедшего.

Ранее информационный ресурс «ВашГород.ру» сообщал, что в частном доме в Новосибирской области взорвался баллон с бытовым газом. В результате инцидента погиб один человек.

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