В прокуратуре назвали возможную причину взрыва газа в одном из жилых домов Екатеринбурга
По предварительным данным МЧС, приведённым на сайте надзорного ведомства, причиной взрыва газа в одном из жилых домов Екатеринбурга мог стать перепад температур в баллонах.
Отмечается, что баллоны принадлежат владельцам одной из квартир, которые, по данным прокуратуры, в момент происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее стало известно, что в жилом доме в Екатеринбурге произошёл взрыв газа.
Сотрудники следственных органов Свердловской области начали проверку по факту произошедшего.
Ранее информационный ресурс «ВашГород.ру» сообщал, что в частном доме в Новосибирской области взорвался баллон с бытовым газом. В результате инцидента погиб один человек.