В жилом доме в Екатеринбурге произошёл взрыв газа

По меньшей мере пять детей и шесть взрослых пострадали в результате взрыве газа в жилом доме в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Екатеринбурггаз».

«На месте происшествия обнаружено два 5-литровых газовых баллона. Предположительно, кто-то из жителей хранил в многоэтажном доме газовые баллоны, что в рамках противопожарной безопасности делать категорически запрещено», — отмечается в сообщении.

По предварительной информации, взрыв произошёл в секции между квартирами.

На место происшествия прибыли экстренные службы Екатеринбурга.

Ранее издание «ВашГород.ру» передавало, что при взрыве газа в доме в Новосибирской области погиб один человек.