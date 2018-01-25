В жилом доме в Екатеринбурге произошёл взрыв газа
«На месте происшествия обнаружено два 5-литровых газовых баллона. Предположительно, кто-то из жителей хранил в многоэтажном доме газовые баллоны, что в рамках противопожарной безопасности делать категорически запрещено», — отмечается в сообщении.
По предварительной информации, взрыв произошёл в секции между квартирами.
На место происшествия прибыли экстренные службы Екатеринбурга.
Ранее издание «ВашГород.ру» передавало, что при взрыве газа в доме в Новосибирской области погиб один человек.