СК проводит проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Екатеринбурге

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Следователи начали проверку после взрыва газа в жилом доме в Екатеринбурге в ночь на 25 января. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

«Организовано проведение доследственной проверки по сообщению о взрыве двух газовых баллонов в подъезде жилого дома, в результате чего, по предварительным данным, пострадал один человек», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В СК добавили, что инцидент произошёл после того, как один из жителей дома вышел покурить в подъезд. Мужчина оказался единственным пострадавшим. При этом от госпитализации он отказался.

«Взрывной волной были повреждены внутренние стены коридора, двери трёх расположенных на площадке квартир, а также пассажирский лифт», — отметили в СК.

Ранее стало известно, что в жилом доме в Екатеринбурге произошёл взрыв газа.

Издание «ВашГород.ру» передавало, что при взрыве газа в доме в Новосибирской области погиб один человек.

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