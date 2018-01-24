Власти Москвы сообщили о состоянии пострадавших при наезде автомобиля на остановку

Трое пострадавших в результате того, что автомобиль врезался в остановку общественного транспорта на северо-востоке Москвы, доставлены в больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы.

«Трое пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницы Москвы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — приводит сообщение РИА Новости.

Также подтверждена гибель одного человека.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили о проведении разбирательства с водителем, который пока отказывается от медпомощи.

«В ходе осмотра места происшествия внутри врезавшегося в автобусную остановку автомобиля было обнаружено тело человека. В настоящее время устанавливается, погиб он в результате ДТП или по иным причинам», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Ранее источник сообщил, что в багажнике врезавшейся в остановку в Москве машины обнаружено тело.