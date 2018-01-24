Источник: в багажнике врезавшейся в остановку в Москве машины обнаружено тело
«В районе дома №68 на проспекте Мира автомобиль марки Ford Explorer врезался в остановку общественного транспорта. Прибывшие на место происшествия сотрудники оперативных служб обнаружили в указанной машине труп», — сказал источник.
По его словам, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Также травмы получили две женщины, находившиеся на остановке.
Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в остановку в Москве, погиб один человек.