Источник: автомобиль врезался в остановку в Москве, погиб один человек

Автомобиль въехал в остановку на северо-востоке Москвы, погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

«Возле дома №68 на проспекте Мира легковой автомобиль вылетел на остановку. По предварительным данным, пострадали пять человек, один из них погиб», — сказал источник.

В настоящее время уточняются обстоятельства ДТП и состояние пострадавших.

Ранее в Казани произошло столкновение двух маршрутных автобусов.

Также URA.RU передавало, что в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.