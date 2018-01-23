В Казани произошло столкновение двух маршрутных автобусов
Об этом сообщает МЧС.
«В 07:20 мск в Казани, проспект Ямашева произошло столкновение двух маршрутных автобусов. Данные о причинах ДТП и количестве пострадавших уточняются», — указывается в сообщении.
Спасатели #МЧС России приняли участие в ликвидации #ДТП в г. Казань. Подробности: https://t.co/muCK9L7eYIpic.twitter.com/GX387tKZgk— MCHS Tatarstan16 (@MCHSTatarstan16) 23 января 2018 г.
Отмечается, что к ликвидации последствий происшествия привлекались 10 человек, три единицы техники, в том числе от МЧС России пять человек, одна единица техники.
Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге произошло ДТП с двумя погибшими.