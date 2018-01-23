В Казани произошло столкновение двух маршрутных автобусов

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Два маршрутных автобуса столкнулись в Казани.

Об этом сообщает МЧС.

«В 07:20 мск в Казани, проспект Ямашева произошло столкновение двух маршрутных автобусов. Данные о причинах ДТП и количестве пострадавших уточняются», — указывается в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации последствий происшествия привлекались 10 человек, три единицы техники, в том числе от МЧС России пять человек, одна единица техники.

Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге произошло ДТП с двумя погибшими.

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