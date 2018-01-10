В Мурманской области мужчина на угнанном бронетранспортёре въехал в магазин
В Мурманской области мужчина угнал в местной автошколе ДОСААФ бронетранспортёр и врезался на нём в магазин.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.
«Угонщик на гусеничной машине проехал через лесополосу, приехал на Северную улицу и там столкнулся с припаркованной машиной…, а затем въехал в витрину продовольственного магазина», — заявили в ведомстве.
После этого он зашёл в магазин, где был задержан.
По предварительным данным, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.
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