В Мурманской области мужчина на угнанном бронетранспортёре въехал в магазин

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В Мурманской области мужчина угнал в местной автошколе ДОСААФ бронетранспортёр и врезался на нём в магазин.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.

«Угонщик на гусеничной машине проехал через лесополосу, приехал на Северную улицу и там столкнулся с припаркованной машиной…, а затем въехал в витрину продовольственного магазина», — заявили в ведомстве.

После этого он зашёл в магазин, где был задержан.

По предварительным данным, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

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