Обвиняемого в совершении взрыва в супермаркете Петербурга проверят на вменяемость

Обвиняемого в совершении взрыва в одном из супермаркетов Санкт-Петербурга Дмитрия Лукьяненко проверят на вменяемость. Об этом сообщила его адвокат Елена Корнилова.