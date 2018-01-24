Обвиняемого в совершении взрыва в супермаркете Петербурга проверят на вменяемость
Обвиняемого в совершении взрыва в одном из супермаркетов Санкт-Петербурга Дмитрия Лукьяненко проверят на вменяемость. Об этом сообщила его адвокат Елена Корнилова.
«Лукьяненко назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза, которая будет проходить в Петербурге», — цитирует Корнилову РИА Новости.
Самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами, сработало 27 декабря в одном из супермаркетов Санкт-Петербурга, пострадали 18 человек.
30 декабря ФСБ России сообщила о задержании злоумышленника. 31 декабря Лукьяненко арестовали на два месяца.
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